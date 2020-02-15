YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Vali Varol, Kıbrıs Gazisi Sucu’yu ziyaret etti

Vali Varol, Kıbrıs Gazisi Sucu’yu ziyaret etti

AMASYA HABERLERİ  | 15.02.2020 15:40 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Osman Varol, Merzifon’da yaşayan Kıbrıs Gazisi İsmet Sucu’yu evinde ziyaret etti.Bypass ameliyatı olan evli ve 3 çocuk babası Kıbrıs Gazisi İsmet Sucu’dan sağlık durumuyla ilgili bilgiler alarak şifa dileklerini ileten Amasya Valisi Osman Varol, herhangi bir sorunları olduğu takdirde kapısının her zaman açık olduğunu belirtti.Vali Varol, vatanın birliği uğruna fedakârca görev yaparken gazilik unvanına erişen gaziler ile canını feda eden aziz şehitlere Türk milletinin şükran ve minnet duyduğunu dile getirdi.Kıbrıs Gazisi İsmet Sucu ve yakınları da Amasya’daki şehit yakınları ile gazileri her fırsatta ziyaret ederek sorunlarıyla yakından ilgilenmeye gayret gösteren Vali Varol’a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Vali Varol, Kıbrıs Gazisi Sucu’yu ziyaret etti

Amasya Valisi Osman Varol, Merzifon’da yaşayan Kıbrıs Gazisi İsmet Sucu’yu evinde ziyaret etti.
Bypass ameliyatı olan evli ve 3 çocuk babası Kıbrıs Gazisi İsmet Sucu’dan sağlık durumuyla ilgili bilgiler alarak şifa dileklerini ileten Amasya Valisi Osman Varol, herhangi bir sorunları olduğu takdirde kapısının her zaman açık olduğunu belirtti.
Vali Varol, vatanın birliği uğruna fedakârca görev yaparken gazilik unvanına erişen gaziler ile canını feda eden aziz şehitlere Türk milletinin şükran ve minnet duyduğunu dile getirdi.
Kıbrıs Gazisi İsmet Sucu ve yakınları da Amasya’daki şehit yakınları ile gazileri her fırsatta ziyaret ederek sorunlarıyla yakından ilgilenmeye gayret gösteren Vali Varol’a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti. Ziyarette Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale de yer aldı.

Vali Varol, Kıbrıs Gazisi Sucu’yu ziyaret etti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Her okula can dost

Her okula can dost

Amasya Namaz Vakitleri 15 Şubat Cumartesi

İmsak
06:00
Sabah
07:25
Öğle
12:56
İkindi
15:49
Akşam
18:17
Yatsı
19:37

Amasya Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

Gönül Eczanesi
Merkez
Yasemin Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Merkez Eczanesi
Gumushacikoy
Merve Eczanesi
Merzifon
Serkan Eczanesi
Suluova
Taşova Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ayakkabının içinde 100 gram esrar yakalandı

Ayakkabının içinde 100 gram esrar yakalandı

Müjdeyi verdi, ödemeler 24 Şubat’ta yapılacak

Müjdeyi verdi, ödemeler 24 Şubat’ta yapılacak

Ortak Akıl Konseyi şehrin geleceğini konuştu

Ortak Akıl Konseyi şehrin geleceğini konuştu

Amasya’da eğitime bir günlük ara verildi

Amasya’da eğitime bir günlük ara verildi

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.