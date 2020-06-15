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Vali Varol, Merzifon’a veda etti

AMASYA HABERLERİ  | 15.06.2020 17:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ağrı Valisi olarak atanan Vali Dr.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ağrı Valisi olarak atanan Vali Dr. Osman Varol, Merzifon’da veda ziyaretlerinde bulundu.
Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Belediye Başkanı Alp Kargı ve ilçe yöneticileriyle vedalaşan Vali Varol, kendilerine çalışmalarında başarılar diledi.
Varol’a başarılar dileyerek Türk Bayrağı hediye eden Kaymakam Demirkale, “İlimizdeki görevini tamamlayarak Ağrı Valisi olarak görevine devam edecek olan Amasya Valimiz Dr. Osman Varol ilçemize veda ziyaretinde bulundular. Kendilerine memleketimiz için özverili hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Ziyaret ederek vedalaştığı esnaf ve vatandaşlar da Vali Varol’un hizmetleri dolayısıyla kendisine teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılı çalışmalarının devamını diledi.

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