YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Vali Varol’dan diyaliz hastasına moral

Vali Varol’dan diyaliz hastasına moral

AMASYA HABERLERİ  | 29.01.2020 14:15 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Dr.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, diyaliz hastası Mehmet Koçak’ı evinde ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Evli ve 3 çocuk babası 50 yaşındaki Mehmet Koçak ile rahatsızlıkları ve tedavisine ilişkin görüşerek dinlediği sorunlarının imkanlar çerçevesinde çözümüne yönelik talimat veren Vali Varol, şifa dileklerini iletti. Vali Varol, eğitimlerine ilişkin sohbet ettiği Koçak’ın çocuklarına da hediyeler verdi.
Mehmet Koçak, ildeki dezavantajlı ve hasta bireylerle bizzat yakından ilgilenen Vali Varol’a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti. Amasya Valiliği Açık Kapı Birimi görevlisinin de yer aldığı ziyarete, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sahte rapor çetesi çökertildi

Sahte rapor çetesi çökertildi

Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

Başkan Doğan: "Sosyal prolerimizi daha da artırarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Başkan Doğan: "Sosyal prolerimizi daha da artırarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Müftü Çelebi için veda yemeği

Müftü Çelebi için veda yemeği

Amasya Namaz Vakitleri 29 Ocak Çarşamba

İmsak
06:16
Sabah
07:43
Öğle
12:55
İkindi
15:32
Akşam
17:56
Yatsı
19:18

Amasya Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Çarşamba

Başak Eczanesi
Merkez
Yesilova Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Öznur Eczanesi
Gumushacikoy
Merzifon Eczanesi
Merzifon
Serpil Eczanesi
Suluova
Tiryakioğlu Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Amasya Kar Beyaza Büründü

Amasya Kar Beyaza Büründü

Uzman Çavuş İntihar Etti

Uzman Çavuş İntihar Etti

PTT'nin 172. Kuruluş Yıldönümü

PTT'nin 172. Kuruluş Yıldönümü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.