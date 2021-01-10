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Vali Varol’dan Gazeteciler Günü Mesajı

10.01.2021 11:59 | Son Güncelleme:
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Vali Varol’dan Gazeteciler Günü Mesajı

Ağrı Valisi Dr.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.
Vali Varol yayınladığı mesajda, fikir ve düşünce hürriyetinin geliştirilmesinde gazeteciliğin önemli bir görev üstlendiğini belirterek, “ Yüzyıllar boyunca toplumlar bilgiye ihtiyaç duymuş, karşılıklı haberleşmenin ve bilgi alışverişinin yollarını aramıştır. İnsanlığın bu ihtiyacından ortaya çıkan basın ve gazetecilik mesleği, bugün gelişen teknoloji ve hızlı iletişimle birlikte günlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girmiştir. Toplumumuzun bilgilendirilmesi ve aydınlatılması gibi önemli bir görevi yerine getiren, demokrasimizin güçlü ve sağlam temeller üzerine oturtulmasında, fikir ve düşünce hürriyetinin geliştirilmesinde önemli bir görevi üstlenen gazetecilik mesleği, günümüzün en fedakarlık gerektiren mesleklerinden biridir. Vatandaşlarımıza zamanında, doğru ve eksiksiz bilgi sağlayan, ilkeli ve tarafsız görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren basın kuruluşları, toplumumuzu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendiren en etkili araçlardan biridir. Bu duygu ve düşüncelerle, İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasına gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan, zorlu koşullarda dahi mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getirerek kamuoyunun doğru ve tarafsız olarak bilgilendirilmesinde önemli rol oynayan ve bu sayede kamu hizmetlerinin yürütülmesinde önemli katkıları olan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Varol’dan Gazeteciler Günü Mesajı

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İmsak
05:53
Sabah
07:22
Öğle
12:20
İkindi
14:47
Akşam
17:09
Yatsı
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Merkez
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Merkez
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