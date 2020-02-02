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Vali Varol’dan, Kıbrıs gazisine ziyaret

AMASYA HABERLERİ  | 02.02.2020 10:55 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Dr.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Kıbrıs gazisi Mahmut Şen’i evinde ziyaret etti.
Amasya’nın Gökmedrese Mahallesi’nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Kıbrıs gazisi Mahmut Şen ve eşiyle sohbet eden Amasya Valisi Osman Varol, herhangi bir sorunları olduğu takdirde kapısının her zaman açık olduğunu belirtti.
Vali Varol, vatanımız uğruna fedakarca görev yaparken gazilik unvanına erişen gazilerimiz ile canını feda eden aziz şehitlerimize milletimizin şükran ve minnet duyduğunu ifade etti.
Mahmut Şen ve eşi de şehit yakınları ve gazileri her fırsatta ziyaret ederek sorunlarıyla yakından ilgilenen Vali Varol’a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

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