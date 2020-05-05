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Vali Varol’dan sağlık camiasına teşekkür

AMASYA HABERLERİ  | 05.05.2020 21:35 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Dr.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, video konferans sistemiyle görüştüğü sağlık yöneticilerine, hastane başhekimlerine ve sağlık çalışanlarına koronavirüs salgınıyla mücadelenin ön cephesinde gösterdikleri fedakar çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.
Sağlık Bakanlığının salgının yurtta görülmeden aldığı tedbirler ve sonrasında uygulamalarıyla dünyaya örnek olacak şekilde çalışmalar gerçekleştirdiğini anımsatan Vali Varol, “Bize özel protokoller, tedavi biçimleri, süreci yönetmekle ilgili dünyanın imrenerek baktığı taktikler ile stratejiler ülkemiz çapında ve özellikle Amasya’mızda çok başarılı şekilde uygulandı” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde her alanda uygulanan tedbirler ve yardımlaşma çalışmalarıyla halkın ihtiyaçlarının temini için kapsamlı sosyal yardım faaliyetlerinin yapıldığına değinen Vali Varol, “Biz kendimize, ülkemize, ülkemizin altyapısına, insanımıza ve sağlık teşkilatı çalışanlarımıza her zaman güveniyorduk. İnşallah bugünleri de hep birlikte atlatacağız” ifadelerini kullandı.
Salgın tedbirleri ve güncel verilerin her gün il yöneticilerinin katılımıyla başkanlığında gerçekleştiren üst kurul toplantılarında ele alındığını vurgulayan Vali Varol, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, sağlık tesislerinin yöneticileri ve çalışanlarına özverileri dolayısıyla teşekkür etti.
Sağlık Müdürü Nergiz de sürecin başından bu yana kendileri sürekli destek olan Vali Varol’a tüm personeli adına şükranlarını sundu.

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