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Vali Varol’dan Taşova’ya veda

AMASYA HABERLERİ  | 15.06.2020 18:43 | Son Güncelleme

Valiler kararnamesi ile Ağrı Valiliğine atanan Vali Osman Varol, Taşova ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla vedalaştı.Valiliği süreci boyunca yapmış olduğu çalışmalar hakkında konuşan Vali Varol, "Amasya insanının çok ayrı bir yeri olacak kalbimde.

Valiler kararnamesi ile Ağrı Valiliğine atanan Vali Osman Varol, Taşova ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla vedalaştı.
Valiliği süreci boyunca yapmış olduğu çalışmalar hakkında konuşan Vali Varol, "Amasya insanının çok ayrı bir yeri olacak kalbimde. Çünkü hem devletle hem de kendi arasındaki münasebetlerde bu kadar pozitif ve olumlu bir insan grubu ile beraber olmak, onlarla beraber vakit geçirmek, onlara hizmet etmek, hizmetkar olmak çok keyifliydi bizim için. Bu süre içerisinde elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince mümkün olduğu kadar olumlu alanlarda hizmetler üretmeye çalıştık. Bunlara hem biz hem de çalışma arkadaşlarımız hem de vatandaşlarımız çok büyük destekler verdi. Bunun sonucunda çok iyi bir 3 yıllık görev dönemi geçirdiğime inanıyorum. Ben buradan gerçekten gönül rahatlığıyla ayrılıyorum. Elimden gelen, becerimin olduğu her alanda mümkün olduğu kadar gayret göstermeye çalıştım” dedi.
Vali Varol, daha sonra Taşova’da esnafları ziyaret ederek sohbet edip yeni görev yerine gideceğini anlattı. Esnaflar, Vali Varol’a yeni görev yerinde başarılar dileyip Amasya’ya yapmış olduğu hizmetler için teşekkür etti.
Vali Varol’un veda ziyaretine Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İl Genel Meclisi Üyesi Duran Yeter ve Deniz Sümer katıldı.

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