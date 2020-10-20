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Vali ve başkan korona denetiminde

SİNOP HABERLERİ  | 20.10.2020 16:00 | Son Güncelleme

Sinop’ta protokol tarafından maske ve fiziksel mesafe denetimleri gerçekleştirildi.Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr.

Vali ve başkan korona denetiminde

Sinop’ta protokol tarafından maske ve fiziksel mesafe denetimleri gerçekleştirildi.
Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Hakan Başakçı ve Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yüksel tarafından, Atatürk Caddesi ve Tersane mevkisinde bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekanlarında esnaf ve vatandaşlara temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulunuldu.
Denetim sonrası açıklamalarda bulunan Vali Karaömeroğlu, “Malum olduğu üzere bakanlığımızın hepimizin sağlığı için mottosuyla her hafta yaptığımız denetlemeleri bu hafta farklı bir şekilde yapıyoruz. 7 gün 24 saat her gün ayrı bir temada olmak üzere denetleme yapıyoruz. Bugünkü temamız da umuma açık istirahat ve eğlence yerleriydi. Hep birlikte dolaştık. İnsanlarımızı bilinçlendirmek bu konuda farkındalık oluşturmak için denetimlerimiz durmadan devam ediyoruz” dedi.

Vali ve başkan korona denetiminde

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