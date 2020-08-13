YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Vali Yardımcısı Ayrancı’nın ’Covid-19’ testi pozitif çıktı

Vali Yardımcısı Ayrancı’nın ’Covid-19’ testi pozitif çıktı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 13.08.2020 20:49 | Son Güncelleme

Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı’nın ’Covid-19’ testi pozitif çıktığı öğrenildi.Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı’da görülen belirtiler üzerine koronavirüs şüphesiyle yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.Edinilen bilgiye göre Vali Yardımcısı Ayrancı’ya Sağlık Müdürlüğü yetkileri Covid-19 testi sonucunu bilgi vererek evinde tedavisine başlanıldı.

Vali Yardımcısı Ayrancı’nın ’Covid-19’ testi pozitif çıktı

Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı’nın ’Covid-19’ testi pozitif çıktığı öğrenildi.
Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı’da görülen belirtiler üzerine koronavirüs şüphesiyle yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.
Edinilen bilgiye göre Vali Yardımcısı Ayrancı’ya Sağlık Müdürlüğü yetkileri Covid-19 testi sonucunu bilgi vererek evinde tedavisine başlanıldı. Ayrancı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan il genelinde vaka sayılarında artış gözlenirken belediye ve camii anons sistemi ile Erzincanlılar sürekli sosyal mesafenin korunması ve kontrollü yaşam noktasında uyarılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor? Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor?
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Sivasspor'da 5 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor'da 5 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Vekil Arvas’tan Çaldıran’a ziyaret

Vekil Arvas’tan Çaldıran’a ziyaret

Gördes’te yeni seraların montajı başladı

Gördes’te yeni seraların montajı başladı

Mardin’de hastalara sanal gökyüzünde kemoterapi tedavisi

Mardin’de hastalara sanal gökyüzünde kemoterapi tedavisi

Erzincan Namaz Vakitleri 13 Ağustos Perşembe

İmsak
03:50
Sabah
05:25
Öğle
12:32
İkindi
16:20
Akşam
19:29
Yatsı
20:57

Erzincan Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Perşembe

Kübra Nazır Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Trafik polisi taraftarlara 3’lü çektirdi

Trafik polisi taraftarlara 3’lü çektirdi

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.