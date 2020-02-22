YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Vali Yardımcısı Duruk çığ bölgelerini denetledi

Vali Yardımcısı Duruk çığ bölgelerini denetledi

HAKKARİ HABERLERİ  | 22.02.2020 11:04 | Son Güncelleme

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, Çukurca ilçesinde çığ tehlikesi arz eden bölgelerinde denetlemelerde bulundu.Vali Yardımcısı Duruk ve beraberindekiler, Hakkari-Çukura yolu güzergahında çığ tehlikesi olan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, Çukurca ilçesinde çığ tehlikesi arz eden bölgelerinde denetlemelerde bulundu.
Vali Yardımcısı Duruk ve beraberindekiler, Hakkari-Çukura yolu güzergahında çığ tehlikesi olan bölgelerde incelemelerde bulundu. Çukurca ilçe merkezindeki esnafı da ziyaret ederek bir süre sohbet eden Vali Yardımcısı Duruk, İl Özel İdaresi Çukurca Şefliği personelleri ile bir araya gelerek karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Türkiye genelinde en çok karın yağdığı illerin başında Hakkari geldiğini belirten Vali Yardımcısı Duruk, il özel idaresi karla mücadele ekibinin kazasız belasız kısa sürede köy ve mezra yollarını ulaşıma açtığını belirtti. Çığların risk olduğu bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini de ifade eden Duruk, çığ tehlikesinin Hakkari-Çukurca kara yolu ve yüksek kesimlerde devam ettiğini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Son bakış! Duyan oraya akın etti Son bakış! Duyan oraya akın etti
Üç ilde okullara kar tatili Üç ilde okullara kar tatili
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Adıyaman’da birlik ve beraberlik için cem yapıldı

Adıyaman’da birlik ve beraberlik için cem yapıldı

Yüksekova’da iş yeri sular altında kaldı

Yüksekova’da iş yeri sular altında kaldı

GÜNCELLEME - Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi

GÜNCELLEME - Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi

Hakkari Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
05:20
Sabah
06:40
Öğle
12:24
İkindi
15:28
Akşam
17:57
Yatsı
19:13

Hakkari Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

İkizler Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Avaşin Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Hakkari’de AFAD gönüllülerine uygulamalı eğitim

Hakkari’de AFAD gönüllülerine uygulamalı eğitim

Hakkari’de 5 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Hakkari’de 5 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.