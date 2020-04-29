YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Vali Yardımcısı Sandıkçı’dan örnek davranış

Vali Yardımcısı Sandıkçı’dan örnek davranış

MANİSA HABERLERİ  | 29.04.2020 15:16 | Son Güncelleme

Kızılay Kan Merkezi’nde kan bağışında bulunan Manisa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı’nın yaptığı bağış, Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde tedavi gören annesi için kan bulmaya gelen vatandaşın yüzünü güldürdü.Düzenli aralıklarla kan bağışında bulunan Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, Covid-19 salgınından dolayı kan bağışının düşmesi nedeniyle Kızılay Kan Merkezi’nde kan bağışında bulundu.

Vali Yardımcısı Sandıkçı’dan örnek davranış

Kızılay Kan Merkezi’nde kan bağışında bulunan Manisa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı’nın yaptığı bağış, Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde tedavi gören annesi için kan bulmaya gelen vatandaşın yüzünü güldürdü.
Düzenli aralıklarla kan bağışında bulunan Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, Covid-19 salgınından dolayı kan bağışının düşmesi nedeniyle Kızılay Kan Merkezi’nde kan bağışında bulundu. Kan bağışı sırasında Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde mide kanaması sebebiyle yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki annesi için kan bulmaya gelen bir vatandaş aradığı kan grubunun Vali Yardımcısı Sandıkçı ile aynı olması sebebiyle büyük sevinç yaşadı. Vatandaşın teşekkür ettiği Vali Yardımcısı Sandıkçı, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet ederek, “Bugün bağışladığınız kan bir insanın hayatını kurtarabilir. Özellikle kan bağışının azaldığı bu günlerde randevu alarak kan bağışında bulunabilir, bir insana umut olabilirsiniz.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktıAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

Alaçam’da çilek yetiştiriciliği teşvik ediliyor

Alaçam’da çilek yetiştiriciliği teşvik ediliyor

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Türkiye’de bir ilk

Türkiye’de bir ilk

Camiler ihtiyaç sahiplerine aracılık ediyor

Camiler ihtiyaç sahiplerine aracılık ediyor

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Manisa Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
04:36
Sabah
06:08
Öğle
13:13
İkindi
17:00
Akşam
20:07
Yatsı
21:33

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Televizyonları olmadığı için EBA’yı takip edemeyen 5 öğrenciyi sevindirdiler

Televizyonları olmadığı için EBA’yı takip edemeyen 5 öğrenciyi sevindirdiler

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

GÜNCELLEME - Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

GÜNCELLEME - Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.