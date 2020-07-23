Vali Yardımcısı Yılmaz’dan “halay çektirmeyin” uyarısı

Van Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz, korona virüs tedbirleri kapsamında düğün salonu işletmecileriyle bir araya gelerek, “halay çektirmeyin” uyarısında bulundu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan düğün salonları, İçişleri Bakanlığının nikâh ve düğün salonu genelgesi ile 1 Temmuz’da tekrar hizmet vermeye başlamıştı. Mevsim itibariyle kentteki düğünlerin artması üzerine Van Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz, Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Merkezi toplantı salonunda düğün salonu işletmecileri ile bir araya geldi. Düğünlerde alınması gereken tedbirleri düğün salonu işletmecilerine anlatan Vali Yardımcısı Yılmaz, düğünlerde hiçbir şekilde halay çekilmemesi gerektiğini belirtti.

Düğün salonlarını ve sokak düğünlerini titizlikle denetlediklerini ifade eden Vali Yardımcısı Yılmaz, “Korona virüs önlemleri kapsamında il genelinde yürütmüş olduğumuz çalışmalar titizlikle devam ediyor. Bilindiği üzere mevsim gereği kentimizde bugünlerde sıklıkla düğünler yapılmaktadır. Sizler de düğün salonu işletmecileri olarak vatandaşlara bu konuda hizmet vermektesiniz. Sizlerden ricamız, almış olduğumuz kararların dışına çıkmayın. Düğüne katılanların ateşini ölçüp, sosyal mesafe kuralına uymalarını isteyin ve işletmelerinizin dezenfekte edilmesini sürekli olarak sağlayın. Özelikle halay çektirmeyin. Aksi takdirde yapmış olduğumuz denetimlerde sizlere cezai işlem uygulayacağımızı bilmenizi isteriz” dedi.

Konuşmaların ardından düğün salonu işletmecileri sırayla söz alarak görüş ve önerilerini dile getirdi.

Toplantıya ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı yetkilileri, İpekyolu, Tuşba, Edremit ilçe zabıta ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri katıldı.

