Vali Yazıcı: “Muhtarlara her türlü desteği sunmaya hazırız”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlar ile bir araya geldi. Muhtarlığın son yıllarda yapılan düzenlemelerle daha etkin ve güçlü hale getirildiğini söyleyen Yazıcı, muhtarların başarılarının katlanarak büyümesi için onlara her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Antalya muhtarları adına gelen heyeti kabul eden Vali Yazıcı, Muhtarlar Günü’nü kutladı. Muhtarlığın demokrasi zincirinin ilk halkası ve vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğunda çaldıkları ilk kapı olduğunu belirten Vali Yazıcı, “İnsan merkezli yönetim mirasımızın eseri olan muhtarlık, yaklaşık iki asırlık geçmişiyle çok işlevsel ve önemli bir müessesedir” dedi.

Türkiye’de özellikle son dönemlerde muhtarlığın öneminin giderek arttığını vurgulayan Vali Yazıcı, “Vatandaş ile seçilmiş-atanmış yöneticiler arasındaki iletişimde önemli bir köprü vazifesinde olan muhtarlık, milletimizin eli, gözü ve kulağıdır. Muhtarlarımız halkımızın her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini rahatlıkla ilettikleri temsilcileridir. Muhtarlarımızla birlikte çalışmaktan büyük bir keyif aldığımı belirtmek istiyorum. Vatandaşımız fakiri fukarasından, komşusuyla olan derdinden, yolundan, suyundan veya fiziki problemlerinin tamamını muhtara iletir. Bu sorumluluk, seçtiği kişiye vatandaşın yüklediği sorumluluktur. Devlet görevlileri olarak bu dünyada vatandaşlara hizmet etmek ve onların mutluluğuna vesile olmak büyük bir gururdur” diye konuştu.