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Vali Yazıcı: “Muhtarlara her türlü desteği sunmaya hazırız”

ANTALYA HABERLERİ  | 19.10.2020 17:26 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlar ile bir araya geldi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlar ile bir araya geldi. Muhtarlığın son yıllarda yapılan düzenlemelerle daha etkin ve güçlü hale getirildiğini söyleyen Yazıcı, muhtarların başarılarının katlanarak büyümesi için onlara her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Antalya muhtarları adına gelen heyeti kabul eden Vali Yazıcı, Muhtarlar Günü’nü kutladı. Muhtarlığın demokrasi zincirinin ilk halkası ve vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğunda çaldıkları ilk kapı olduğunu belirten Vali Yazıcı, “İnsan merkezli yönetim mirasımızın eseri olan muhtarlık, yaklaşık iki asırlık geçmişiyle çok işlevsel ve önemli bir müessesedir” dedi.

Türkiye’de özellikle son dönemlerde muhtarlığın öneminin giderek arttığını vurgulayan Vali Yazıcı, “Vatandaş ile seçilmiş-atanmış yöneticiler arasındaki iletişimde önemli bir köprü vazifesinde olan muhtarlık, milletimizin eli, gözü ve kulağıdır. Muhtarlarımız halkımızın her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini rahatlıkla ilettikleri temsilcileridir. Muhtarlarımızla birlikte çalışmaktan büyük bir keyif aldığımı belirtmek istiyorum. Vatandaşımız fakiri fukarasından, komşusuyla olan derdinden, yolundan, suyundan veya fiziki problemlerinin tamamını muhtara iletir. Bu sorumluluk, seçtiği kişiye vatandaşın yüklediği sorumluluktur. Devlet görevlileri olarak bu dünyada vatandaşlara hizmet etmek ve onların mutluluğuna vesile olmak büyük bir gururdur” diye konuştu.

“Muhtarlar gurur kaynağımız olmuşlardır”
Muhtarların, devlet ile millet bütünleşmesinde en ön saflarda olan ve milletimizin güçlü iradesinin yereldeki temsilcileri olduğunu belirten Vali Yazıcı, “Bağımsızlığımıza ve hürriyetimize kastedildiği zamanlarda her daim en ön saflarda yer almış gururumuz olmuşlardır. Hain darbe girişimi 15 Temmuz’daki duruşlarıyla bunu kanıtlamışlardır. Yine tüm insanlığın sınandığı pandemi sürecinde de kıymeti daha çok anlaşılan muhtarlarımız bu süreçte gösterdikleri üstün gayret ve çalışmalarıyla gurur kaynağımız olmuşlardır. Demokrasinin temel taşı olan muhtarlıklarımızın sorunu bizim sorunumuzdur. Önceliğimiz onların dile getirdiği talep, istek ve şikâyetleri çözüme kavuşturmaktır” ifadelerini kullandı.

“Her türlü desteği vermeye hazırız”
Muhtarlığın son yıllarda yapılan düzenlemelerle daha etkin ve güçlü hale getirildiğini söyleyen Yazıcı, muhtarlık müessesinin ve muhtarların başarılarının katlanarak büyümesi için onlara her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını belirtti.
Muhtarlar ise, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, Vali Yazıcı’ya çalışmalarında başarılar dileyerek kendilerini kabul ettikleri için teşekkürini sundular.
Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette, Vali Ersin Yazıcı, muhtarların taleplerini de dinledi. Ziyaretin sonunda Yazıcı, gelen heyetle birlikte tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

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