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Vali Yazıcı: "Tarımdaki standart artırılmalı"

ANTALYA HABERLERİ  | 20.08.2020 13:39 | Son Güncelleme

Antalya Ticaret Borsasını (ATB) ziyaret eden Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye’nin eşsiz bir doğaya ve toprağa sahip olduğunu belirterek, "Bu eşsiz potansiyel daha fazla değerlendirilmeli.

Antalya Ticaret Borsasını (ATB) ziyaret eden Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye’nin eşsiz bir doğaya ve toprağa sahip olduğunu belirterek, "Bu eşsiz potansiyel daha fazla değerlendirilmeli. Tarımdaki standardın arttırılması gerek. Standart, ihracatı da tetikler" dedi.
Vali Yazıcı’yı Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülbül, Cüneyt Doğan ile Süleyman Ersan ağırladı. Yazıcı, sahada olmaya özen gösterdiğini belirterek, vatandaşla iç içe olduğu zaman sorunları yerinde görme ve çözüm önerisi sunma konusunda daha verimli olduğunu söyledi. Türkiye’nin eşsiz bir doğaya, toprağa sahip olduğunu her türlü ürünün her bölgeye göre farklılık göstererek kendine has lezzeti ve aromasıyla yetiştiğine dikkat çeken Vali Yazıcı, bu eşsiz potansiyelin daha fazla değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Tarımdaki standardın artırılması gerektiğini söyleyen Vali Yazıcı, standardın ihracatı da tetikleyeceğini kaydetti.
"Antalya’nın tarım potansiyeli yüksek"
ATB Başkanı Ali Çandır, Vali Yazıcı’ya ziyarete dolayısıyla teşekkür etti. Antalya tarımı hakkında bilgi veren Başkan Çandır, dönem başkanlığını Antalya Ticaret Borsası’nın yaptığı Tarım Konseyi olarak geniş bir tarım sunumu yapmak istediklerini bildirdi. Antalya’nın müthiş bir tarım potansiyeli olduğunu vurgulayan Çandır, “Antalyalı üreticimizin birikimi müthiş. Üreticimizi doğru yönlendirebilirsek üretim ve ihracatta daha da ileriye gideriz” diye konuştu. Vali Yazıcı’ya tarım alanlarını ziyaretinden dolayı teşekkür eden Çandır, ziyaretlerin üreticiyi motive ettiğini kaydetti.
Başkan Çandır, ziyareti anısına Vali Yazıcı’ya fotoğrafının cama lazerle üç boyutlu işlendiği ATB 100. Yıl hatırası takdim etti.

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