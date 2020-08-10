YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Vali Yazıcı’dan Sakatlar Derneği Başkanı Uslu’ya büyük jest

Vali Yazıcı’dan Sakatlar Derneği Başkanı Uslu’ya büyük jest

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.08.2020 10:45 | Son Güncelleme

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’a ’Hayırlı olsun’ ziyaretine gelen Sakatlar Derneği Başkanı Zeki Uslu’nun kendisine hediye olarak getirdiği anlamlı plaketi Vali Şıldak, Başkan Uslu’nun boyunun kısa olması sebebi diz çökerek aynı boya gelerek alması Balıkesir’de büyük ilgi ve taktir gördü.Vali Hasan Şıldak’a Hoş geldiniz ziyaretleri kapsamında ziyaretler devam ediyor.

Vali Yazıcı’dan Sakatlar Derneği Başkanı Uslu’ya büyük jest

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’a ’Hayırlı olsun’ ziyaretine gelen Sakatlar Derneği Başkanı Zeki Uslu’nun kendisine hediye olarak getirdiği anlamlı plaketi Vali Şıldak, Başkan Uslu’nun boyunun kısa olması sebebi diz çökerek aynı boya gelerek alması Balıkesir’de büyük ilgi ve taktir gördü.
Vali Hasan Şıldak’a Hoş geldiniz ziyaretleri kapsamında ziyaretler devam ediyor. Vali Şıldak’ı Sakatlar Derneği Balıkesir Şube Başkanı Zeki Uslu ve yönetim kurulu üyeleri de ziyaret etti. Vali Şıldak’a ziyaret esnasında engelli sanatçının yaptığı sakat arabalı plaket hediye eden Başkan Zeki Uslu’nun boyunun kısa olması sebebi ile Vali Şıldak jest yaparak Başkan Uslu’dan plaketi aynı boya gelmek için dizlerinin üzerine çökerek alması büyük beğeni ve taktir topladı. Vali Şıldak ziyaret esnasında Başkan Uslu ve yönetim kurulu üyelerine yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

Vali Yazıcı’dan Sakatlar Derneği Başkanı Uslu’ya büyük jest

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

Düzce'de silahlı kavgada biri kadın iki kişi yaralandı

Düzce'de silahlı kavgada biri kadın iki kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de denizde akıntıya kapılan 2 gençten 1'i boğuldu

GÜNCELLEME - Çanakkale'de denizde akıntıya kapılan 2 gençten 1'i boğuldu

Muhtarlar yol çalışmasından memnun

Muhtarlar yol çalışmasından memnun

Adi suç örgütü lideri Çeşme’de yakalandı

Adi suç örgütü lideri Çeşme’de yakalandı

Zabıta ekipleri plaj fırsatçılarına göz açtırmıyor

Zabıta ekipleri plaj fırsatçılarına göz açtırmıyor

Balıkesir Namaz Vakitleri 10 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:33
Sabah
06:09
Öğle
13:19
İkindi
17:08
Akşam
20:19
Yatsı
21:48

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Pazartesi

Caner Eczanesi
Merkez
Efe Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Ayyıldız Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

LGS Sınavında tam puan alan öğrenciler ödüllendirdi

LGS Sınavında tam puan alan öğrenciler ödüllendirdi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Büyükşehir’den ‘koca çınarlara’ moral

Büyükşehir’den ‘koca çınarlara’ moral

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.