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Vali Yerlikaya İlkokulu Öğretmeni Hayriye Bağcı’yı ziyaret etti

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.08.2020 15:03 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Konya Alaeddin İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olan Hayriye Bağcı’yı ziyaret etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Konya Alaeddin İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olan Hayriye Bağcı’yı ziyaret etti. Vali Yerlikaya, öğretmeni Bağcı ile sohbet ederek ilkokul yıllarını yâd etti.
Vali Yerlikaya, öğretmeni Hayriye Bağcı ile bir araya geldi. Öğretmeni ile ilkokul yıllarından ve sınıf arkadaşlarından sohbet eden Vali Yerlikaya, “Sizi hep ziyaret etmek istiyordum. Kısmet bu güneymiş. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz” dedi.
Vali Yerlikaya’nın ziyareti için çok sevindiğini belirten Bağcı, “Öğretmenliğimin ilk yılları olduğu için sizin sınıfınız ve sizler benim için çok değerlisiniz. O dönemde çoğu şeyi birbirimize öğrettik. Güzel bir sınıftınız” dedi. Vali Yerlikaya ve Bağcı sohbetleri esnasında ilkokul yıllarına ait sınıf fotoğraflarını inceleyerek ilkokul yıllarına döndüler.
Sohbetin ardından Vali Yerlikaya, öğretmeni Hayriye Bağcı’ya çiçek ve hediye verirken; Hayriye Bağcı Vali Yerlikaya’ya ilkokul sınıflarının fotoğrafını hediye etti. Ziyaret, Vali Yerlikaya ve Bağcı’nın hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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