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Vali Yılmaz Bayraktepe’de

OSMANİYE HABERLERİ  | 24.06.2020 15:29 | Son Güncelleme

Osmaniye Valisi Dr.

Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Amanos Dağlarında hakim tepeye konuşlandırılan keşif ve gözetleme kulesi Bayraktepe’yi ziyaret etti.
Eskişehir’in Tepebaşı Kaymakamı olarak görev yaparken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Osmaniye Valisi olarak atanan Erdinç Yılmaz, ziyaretleri kapsamında Amanos Dağlarında bulunan keşif ve gözetleme kulesi Bayraktepe’ye ziyarette bulundu. Bölgedeki durumla ilgili İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş’tan brifing alan Vali Yılmaz yaptığı açıklamada, Osmaniye kent merkezine yapılacak olan saldırılan önüne geçilmesinde Bayraktepe’nin önemli bir görev üstlendiğini kaydetti.
Halkın huzur ve güvenliği için arama-tarama, nöbet ve gözlem faaliyetlerini sürdüren özel harekat polislerine görevlerinde başarılar dileyen Vali Yılmaz, güvenlik güçleri ile çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından bölgeden ayrıldı.

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