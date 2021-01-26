YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Vali Yılmaz: "Bu mücadeleyi ancak hep birlikte kazanabiliriz"

Vali Yılmaz: "Bu mücadeleyi ancak hep birlikte kazanabiliriz"

26.01.2021 09:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Vali Yılmaz: "Bu mücadeleyi ancak hep birlikte kazanabiliriz"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, korona virüsle mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Bu mücadeleyi ancak hep birlikte kazanabiliriz” dedi.Osmaniye genelinde alınan güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği Asayiş, Koordinasyon ve Pandemi Değerlendirme Toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında yapıldı.Toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için kent genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, korona virüsle mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Bu mücadeleyi ancak hep birlikte kazanabiliriz” dedi.
Osmaniye genelinde alınan güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği Asayiş, Koordinasyon ve Pandemi Değerlendirme Toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında yapıldı.
Toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için kent genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, korona virüs salgını konusunda daha önce alınan tedbirler değerlendirilirken, kontrollü sosyal hayat kapsamında alınması gereken tedbirlere dair görüş alışverişinde bulunuldu.
Konuşmasında korona virüs salgınına da değinen Vali Dr. Erdinç Yılmaz, “Korona virüsle mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşlarımızdan maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uymalarını rica ediyorum. Biz, kurumlarımızla birlikte gereken tüm tedbirleri alıyoruz, vatandaşlarımız da kendi üzerlerine düşen görevleri yerine getirirlerse bu mücadelede daha başarılı oluruz. Bu mücadeleyi ancak hep birlikte kazanabiliriz” diye konuştu.
Toprakkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Erdinç Yılmaz’ın yanı sıra Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Vali Yardımcıları Adem Yılmaz ve Metin Arslanbaş, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, Bahçe Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Hasanbeyli Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu, Toprakkale Kaymakamı İsmail Demirtaş, Sumbas Kaymakamı İdil Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor
Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındıOsmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı

Osmaniye Namaz Vakitleri 26 Ocak Salı

İmsak
06:12
Sabah
07:35
Öğle
12:53
İkindi
15:36
Akşam
18:00
Yatsı
19:18

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Salı

Barış Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Kerimoğlu Eczanesi
Kadirli
Mustafa Olcar Eczanesi
Kadirli
Ayşegül Eczanesi
Duzici
Toprakkale Eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Hastane yolunda kalbine yenildi

Hastane yolunda kalbine yenildi

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Diğer Haberler

Eski futbolcu yeni DJ Anıl Canbıçakoğlu: “Müzik setim terapi araçlarım gibi”

Eski futbolcu yeni DJ Anıl Canbıçakoğlu: “Müzik setim terapi araçlarım gibi”

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı

Ardem Fur Home’dan dünya pazarına iddialı giriş

Ardem Fur Home’dan dünya pazarına iddialı giriş

Osmaniye’de trafik kazası: 1 yaralı

Osmaniye’de trafik kazası: 1 yaralı

Osmaniye'de eşini dövdüğü iddia edilen koca mahalleli tarafından darbedildi

Osmaniye'de eşini dövdüğü iddia edilen koca mahalleli tarafından darbedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.