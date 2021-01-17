YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Vali Yılmaz, her hafta bir aileyi ziyaret ediyor

Vali Yılmaz, her hafta bir aileyi ziyaret ediyor

17.01.2021 11:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Vali Yılmaz, her hafta bir aileyi ziyaret ediyor

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmet (SED) modeli olan Okul Destek Projesi kapsamında destek alan öğrenciye ziyarette bulundu.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanan Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmet (SED) modeli olan Okul Destek Projesi kapsamında destek alan öğrenciyi Vali Erdinç Yılmaz, evinde ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmet (SED) modeli olan Okul Destek Projesi kapsamında destek alan öğrenciye ziyarette bulundu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanan Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmet (SED) modeli olan Okul Destek Projesi kapsamında destek alan öğrenciyi Vali Erdinç Yılmaz, evinde ziyaret etti. Aile bireyleriyle bir süre sohbet eden Yılmaz, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.
Vali Erdinç Yılmaz, “Bugün bir ailemizi ziyaret ederek kendileri sohbet ettik. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu, devletimizin şefkatli elinin her zaman onlara uzanacağını bilmelerini istiyoruz. Her hafta bir ailemizi ziyaret edeceğiz.” diye konuştu.
Vali Yılmaz, ziyareti sırasında çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Yılmaz, her hafta bir aileyi ziyaret ediyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdıHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdı
İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

Osmaniye Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
06:16
Sabah
07:40
Öğle
12:50
İkindi
15:28
Akşam
17:50
Yatsı
19:09

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Cihangir Eczanesi
Merkez
Çukurova Eczanesi
Merkez
Erat Eczanesi
Merkez
Kerimoğlu Eczanesi
Kadirli
Mustafa Olcar Eczanesi
Kadirli
Yeşilova Şifa Eczanesi
Duzici
Toprakkale Eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Anıtkabir Mozolesinde bulunan ‘Osmaniye Kırmızısı’ mermerin örneği sergilendi

Anıtkabir Mozolesinde bulunan ‘Osmaniye Kırmızısı’ mermerin örneği sergilendi

Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 96'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı

Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 96'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı

Atatürk’ün Osmaniye’ye gelişinin 96. yıl dönümü kutlandı

Atatürk’ün Osmaniye’ye gelişinin 96. yıl dönümü kutlandı

FL Communications Kurucusu Furkan Lüleci: “Yeni teknolojiler, sosyal yapıyı hızla dönüştürecek“

FL Communications Kurucusu Furkan Lüleci: “Yeni teknolojiler, sosyal yapıyı hızla dönüştürecek“

Vali Yılmaz: “Korona virüsü ancak tedbirlere uyulduğu takdirde yenebiliriz”

Vali Yılmaz: “Korona virüsü ancak tedbirlere uyulduğu takdirde yenebiliriz”

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.