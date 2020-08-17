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Vali Yılmaz, Karaçay Vadisi’nde incelemelerde bulundu

OSMANİYE HABERLERİ  | 17.08.2020 20:36 | Son Güncelleme

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yapımı planlanan bisiklet ve yürüyüş yolu için Karaçay Vadisi’nde incelemelerde bulundu.Vali Erdinç Yılmaz, Karaçay Vadisi’nde incelemelerde bulunarak, Belediye Başkanı Kadir Kara’dan proje hakkında bilgi aldı.

Vali Yılmaz, Karaçay Vadisi’nde incelemelerde bulundu

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yapımı planlanan bisiklet ve yürüyüş yolu için Karaçay Vadisi’nde incelemelerde bulundu.
Vali Erdinç Yılmaz, Karaçay Vadisi’nde incelemelerde bulunarak, Belediye Başkanı Kadir Kara’dan proje hakkında bilgi aldı. Başkan Kara, yürüyüş ve bisiklet yolunun Fakıuşağı Köprüsü’nden Karacalar Köprüsü’ne kadar Güney Çevre Yolu hattı boyunca yapılmasının planlandığını söyledi.
Vali Yılmaz, “Tüm kurumlarımızla birlikte ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltmek için gayret gösteriyoruz. Belediyemizin bu projesi sayesinde ilimiz güzel bir aktivite alanı kazanmış olacak. Vatandaşlarımız yeşil alanların yer aldığı yürüyüş yolunda yürüyüş yapacaklar, bisikletlerine binecekler, ayrıca buradaki spor aletlerinden faydalanacaklar. İlimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Vali Yılmaz, Karaçay Vadisi’nde incelemelerde bulundu

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