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Vali Yılmaz: "Kurallara uyalım, uymayanlar varsa uyaralım"

23.02.2021 12:20 | Son Güncelleme:
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Vali Yılmaz: "Kurallara uyalım, uymayanlar varsa uyaralım"

Osmaniye’de Asayiş, Koordinasyon ve Pandemi Değerlendirme Toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında Bahçe ilçesinde yapıldı.Toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürebilmek amacıyla kent genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Osmaniye’de Asayiş, Koordinasyon ve Pandemi Değerlendirme Toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında Bahçe ilçesinde yapıldı.
Toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürebilmek amacıyla kent genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca toplantıda korona virüs salgını konusunda daha önce alınan tedbirler değerlendirilerek, kontrollü sosyal hayat kapsamında alınması gereken tedbirlere dair görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantı sonunda konuşan Vali Erdinç Yılmaz, “Biz, kurumlarımızla birlikte gereken tüm tedbirleri alıyoruz, vatandaşlarımızdan da maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını ve tedbirleri asla gevşetmemelerini istiyoruz. Bu mücadeleyi ancak hep birlikte kazanabiliriz. Bu nedenle kendi sağlığımız, sevdiklerimizin ve tüm toplumumuzun sağlığı için lütfen kurallara uyalım, çevremizde uymayanlar varsa uyaralım” dedi.
Bahçe Meslek Yüksek Okulu Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yılmaz’ın yanı sıra Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, Bahçe Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Hasanbeyli Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu, Toprakkale Kaymakamı Safa Kahraman, Sumbas Kaymakamı İdil Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz katıldı.

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