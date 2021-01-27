Vali Yılmaz’dan semt pazarında korona virüs denetimi

Osmaniye’de semt pazarında korona virüs denetimlerine katılan Vali Erdinç Yılmaz, pazar esnafı ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.

Osmaniye’de vaka sayılarının düşüşe geçmesiyle birlikte korona virüs denetimleri de devam ediyor. Haftanın belirli günlerinde kurulan semt pazarlarında koron virüs denetimi yapan Vali Erdinç Yılmaz, pazar esnafı ve vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyardı.

Denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Yılmaz, “Her hafta olduğu gibi bu hafta da esnaflarımızı ziyaret ederek hem hatırlarını sorduk hem de Covid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledik. Esnaf ve vatandaşlarımızla sohbetimiz esnasında Covid-19 tedbirlerine uyulmasının, salgın sona erene kadar kendi sağlığımız, sevdiklerimizin sağlığı ve toplumumuzun sağlığı için hayati bir zorunluluk olduğunu hatırlatıyoruz. Kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Denetimlerimiz aralıksız devam edecektir” diye konuştu.

Semt pazarında gerçekleştirilen denetimlere Vali Erdinç Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.



