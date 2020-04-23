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Vali’den 23 Nisan’da doğan 11 çocuğa doğum günü sürprizi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 23.04.2020 20:00 | Son Güncelleme

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 23 Nisan Çocuk Bayramı çerçevesinde 23 Nisan’da doğan 11 çocuğa doğum günü sürprizi gerçekleştirdi.Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Tekirdağ genelinde 11 ilçede 23 Nisan tarihinde doğan çocuklarla telekonferans görüşme gerçekleştirip çocukların hem doğum günlerini hem de bayramlarını kutlarken, çocuklarda çeşitli şiirler okudu.

Vali’den 23 Nisan’da doğan 11 çocuğa doğum günü sürprizi

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 23 Nisan Çocuk Bayramı çerçevesinde 23 Nisan’da doğan 11 çocuğa doğum günü sürprizi gerçekleştirdi.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Tekirdağ genelinde 11 ilçede 23 Nisan tarihinde doğan çocuklarla telekonferans görüşme gerçekleştirip çocukların hem doğum günlerini hem de bayramlarını kutlarken, çocuklarda çeşitli şiirler okudu. Vali Yıldırım 23 Nisan ve doğum günü olmaları sebebiyle çocuklara hediye ve pasta gönderdi. Çocuklar ise Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’a teşekkür ettiler.

Vali’den 23 Nisan’da doğan 11 çocuğa doğum günü sürprizi

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Tekirdağ Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:37
Sabah
06:12
Öğle
13:13
İkindi
17:00
Akşam
20:05
Yatsı
21:33

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Gürkan Eczanesi
Corlu
Vatan Eczanesi
Corlu
Doğan Eczanesi
Hayrabolu
Şengül Eczanesi
Kapakli
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Malkara
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Emin Eczanesi
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