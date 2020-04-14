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Valiliğe girişler termal kamera ile ölçülüyor

DÜZCE HABERLERİ  | 14.04.2020 18:05 | Son Güncelleme

19) Pandemisi ile mücadele kapsamında vatandaşların valiliğe girişlerini termal kamera ile ölçmeye başladı.Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından Dünya’da ve Türkiye’de etkili olan Korona Virüs (COVİD-19) pandemisi ile ilgili olarak Düzce’de Valilik kampüsüne girişler termal kamera ile ölçülmeye başlandı.

19) Pandemisi ile mücadele kapsamında vatandaşların valiliğe girişlerini termal kamera ile ölçmeye başladı.
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından Dünya’da ve Türkiye’de etkili olan Korona Virüs (COVİD-19) pandemisi ile ilgili olarak Düzce’de Valilik kampüsüne girişler termal kamera ile ölçülmeye başlandı. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın talimatları ile Valilik kampüsüne girişlerde virüsün yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla, ana giriş noktasına vatandaşlar ve çalışanların vücut ısısını ölçen termal kamera yerleştirildi. Artık Valilik kampüsüne girecek herkes termal kamera ile ölçülecek.

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