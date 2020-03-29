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  4. Valilik ana caddelere park yasağı getirdi.

Valilik ana caddelere park yasağı getirdi.

BURDUR HABERLERİ  | 29.03.2020 18:11 | Son Güncelleme

Burdur’da yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgınını önlemeye yönelik alınan yeni kararların ardından vatandaşların "evde kal" çağrısına uyduğu görüldü.

Burdur’da yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgınını önlemeye yönelik alınan yeni kararların ardından vatandaşların "evde kal" çağrısına uyduğu görüldü. Burdur Cumhuriyet Parkı ve meydanı ile en işlek yaya güzergahını oluşturan Gazi ve Atatürk caddeleri en sakin günlerinden birini yaşadı. İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri halkın sağlığı açısından evde kalmaları için sık sık uyarı anonsları yapıldı. Burdur Valiliği, önlemler kapsamında kent merkezindeki Gazi, Atatürk, Cumhuriyet ve Kışla caddelerinde araçların duraklama ve park etmelerini yasakladı.

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Merkez
Nane Limon Eczanesi
Bucak
Merkez Eczanesi
Golhisar
Deva Eczanesi
Karamanli
Sağlık Eczanesi
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