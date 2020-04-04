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Valilik SYDV açıkta kalan Er ailesine yardım eli

HAKKARİ HABERLERİ  | 04.04.2020 13:56 | Son Güncelleme

Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) çıkan yangında evleri yanan 4 kişilik Er ailesine yardım eli uzattı.Medrese Mahallesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangında evleri yanan ve açıkta kalan 4 kişilik Hividar Er ailesine SYDV’den yardım eli.

Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) çıkan yangında evleri yanan 4 kişilik Er ailesine yardım eli uzattı.
Medrese Mahallesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangında evleri yanan ve açıkta kalan 4 kişilik Hividar Er ailesine SYDV’den yardım eli. SYDV Müdürü M. Sait Abdullahoğlu ve beraberindeki ekibi Er ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Evde incelemelerde buluna SYDV ekibi ailenin ihtiyaçlarını tespit etti. Müdür Abdullahoğlu, Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda Er ailesinin ihtiyaçlarını belirleyerek, gerekenin yapılacağını söyledi.

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