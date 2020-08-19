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Valilikten Adıyaman’da Turizm Sektörünün canlandırılması projesi açıklaması

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.08.2020 14:00 | Son Güncelleme

Adıyaman Valiliği tarafından Adıyaman’da Turizm Sektörünün Canlandırılması projesiyle alakalı açıklamalarda bulunuldu.Proje hakkında çeşitli sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımlarla alakalı açıklamalarda bulunan Adıyaman Valiliği, “Son günlerde valiliğimiz tarafından yürütülmekte olan Adıyaman’da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi kapsamında sosyal medyada çeşitli manipülatif bilgiler yer almaktadır.

Adıyaman Valiliği tarafından Adıyaman’da Turizm Sektörünün Canlandırılması projesiyle alakalı açıklamalarda bulunuldu.
Proje hakkında çeşitli sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımlarla alakalı açıklamalarda bulunan Adıyaman Valiliği, “Son günlerde valiliğimiz tarafından yürütülmekte olan Adıyaman’da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi kapsamında sosyal medyada çeşitli manipülatif bilgiler yer almaktadır. Adıyaman’da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardımlar (IPA) bütçesinden finanse edilmektedir. Söz konusu projenin bütçesi yaklaşık 8 milyon Euro (70 milyon TL)’dir. İnşaat ihalesi 16.12.2019 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılmış, yüklenici firma ile sözleşme imzalanmış, 26.06.2020 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat işi başlatılmıştır. Bu tarihten itibaren 18 ay içerisinde tamamlanarak tüm binaların hizmete sunulması planlanmaktadır. Ve çevre düzenlemesi yapılacak, kent merkezinde içerisinde sergi, toplantı ve sinevizyon salonlarının da yer aldığı İl Halk Kütüphanesi binası inşa edilecektir. Uygulama projeleri Ankara’da bulunan uzman bir teknik ekip tarafından doğal, tarihi ve geleneksel hassasiyetler gözetilerek titizlikle hazırlanmıştır. Adıyaman İl Halk Kütüphanesi halihazırda bulunan çınar ve dut ağaçlarının tamamı korunarak projelendirilmiş, Demokrasi Parkı ile bütünleşmesi hedeflenmiştir. İlimizin ilk akıllı binası olacak bu 3 katlı yapının bir park-kütüphane olması temel tasarım kararıdır. Söz konusu projelere ait üç boyutlu çizimler kamuoyunun takdirlerine sunulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

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