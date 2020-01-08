Valilikten kar tatili açıklaması

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, il genelinde yaşanabilecek olumsuz hava koşulları, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle eğitim ve öğretime ara verilmesinin gerektiği durumlarda açıklamaların sadece kurumların yapacakları söyledi.

Şentürk, yaptığı yazılı açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle eğitim ve öğretime ara verilmesinin gerektiği durumlarda açıklama valiliğimiz sosyal medya hesaplarından ve bilecik.gov.tr internet sayfamızdan duyurulacaktır. Bilgi kirliliğine sebep olmaması ve eğitim öğretimde aksama yaşanmaması açısından bunun dışında yapılan tatil haberlerine itibar edilmemesini önemle rica ederim" ifadelerine yer verdi.

