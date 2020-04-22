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Valisi Erin’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram mesajı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 22.04.2020 16:35 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla bir mesaj yayımladı.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde sürdürdüğümüz korona virüs salgınının, bayram sevincimizi ve geleceğe dair heyecanımızı azaltmayacağını söyledi.

Valisi Erin’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram mesajı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla bir mesaj yayımladı.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde sürdürdüğümüz korona virüs salgınının, bayram sevincimizi ve geleceğe dair heyecanımızı azaltmayacağını söyledi. Milli mücadeledeki büyük fedakarlıklar ve acıların ardından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan yeni Türk Devleti’nin, bağımsızlık ve egemenliğinin sembolü olan TBMM’nin açılışı ile taçlandırıldığını belirten Vali Erin, bu önemli hadisenin sevincinin bir asırdır hiç azalmadan yaşanmaya devam ettiğini söyledi.
Vali Erin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajında, “Hürriyet ve bağımsızlık yolundaki kararlı irademizin sonucu, türlü zorlukları aşarak kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti, istiklal ve istikbale olan sarsılmaz inancı her geçen gün daha da güçlenen Türk Milleti’nin en büyük gurur kaynağıdır. Binlerce yıldır hürriyet ve bağımsızlık uğruna büyük bedeller ödeyen aziz milletimizin, esaret kabul etmeyen anlayışının tezahürü olan TBMM’nin kuruluşu, bu milletin iradesinin üstünde hiçbir gücün olmadığının tüm dünyaya ilan edildiği bir dönüm noktasıdır. Türk Milleti’nin dünya tarihine altın harflerle yazdığı bu tarih, bir asırdır nesilden nesile aktarılarak muhafaza edilen, o büyük heyecanın ve gelecek tasavvurunun çocuklarımızın sevinciyle birleştiği bir coşku günüdür. Cumhuriyetimizin kurucusu ve TBMM’nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu ülkenin çocuklarının istiklal ve istikbal bilincini daima taze tutmasına vesile olurken, tüm dünya çocuklarına ithaf edilen evrensel barış ve huzurun da nişanesidir. Büyük buhranlar ve zorlukları birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşma ile aşmasını bilen milletimiz, dün olduğu gibi bugün de karşı karşıya kaldığı her türlü zorluk ve sıkıntıyı aşma yolunda, her zamankinden daha güçlü ve donanımlı vaziyettedir. Bugün mücadele ettiğimiz küresel salgın, çocuklarımızın arkadaşlarıyla meydanları doldurduğu bir bayram sevincini ertelememizi gerektirse de, bu büyük heyecan ve sevinci şanlı Türk Bayraklarımızla süslediğimiz evlerimizde yaşamamızın önüne geçemeyecektir. Bu vesile ile geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımıza evde kal çağrımızı tekrarlayarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını tebrik ediyor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurucu başkanı ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bizlere büyük bir devlet ve cennet gibi bir vatan emanet edenleri sonsuz saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Bayramımız kutlu olsun” dedi.

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