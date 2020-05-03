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Vali'ye "Yardım yapmıyorsunuz" dedi, her türlü yardımı aldığı ortaya çıktı

ANTALYA HABERLERİ  | 03.05.2020 23:44 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğu'nun yardımlarla ilgili paylaşımına, "Gerçekçi değil, benim de ihtiyacım var, gelen giden yok." yorumunda bulunan kişinin yapılan araştırmada daha önceden 1000 lira ile gıda kolisi yardımlarını aldığı belirlendi

Antalya'da sosyal medya hesabından Vali Münir Karaloğlu'na ulaşıp, "İhtiyaç sahiplerine yardım yapılmıyor" yönünde mesaj yazan kişinin, daha önceden 1000 lira ve gıda kolisi yardımlarını aldığı tespit edildi.

Karaloğlu, Twitter hesabından Antalya'da ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımlara ilişkin paylaşımda bulundu. Bu paylaşımın altına "Bu fotoğraflar gerçek değil, sadece göz boyamak için paylaşıyorsunuz, adaletsizsiniz. Benim de ihtiyacım var, gelen giden yok." yorumu yapıldı. Antalya Valiliğince yorumu yapan kişiden telefon ve adres bilgileri istendi.

Yapılan araştırmada ise yorumda bulunan kişinin daha önceden her türlü yardımı aldığı ortaya çıktı.

Vali Karaloğlu da Twitter hesabından söz konusu kişinin Kemer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca aktif dosyası bulunduğunu duyurdu.

''Ekonomik İstikrar Kalkanı'' paketi kapsamında söz konusu kişiye 1000 lira nakdi ve gıda kolisi yardımı yapıldığını açıklayan Karaloğlu, "Bu yardımları göz boyamak için değil, sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmek için yapıyoruz. Siz de ne olur adalet duygunuzu kaybetmeyin. Yardım aldınız mı? Verilen bilgilerde hata var mı? O zaman kimin gözünü boyuyoruz. Yazık değil mi? Binlerce insanın bu yardımları ulaştırmada emeği var. Sizin tekrar ihtiyacınız olabilir, bunu dile getirmenin yolu, yapılanı yok saymak olmamalı." ifadelerini kullandı.

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Antalya Valisi Münir Karaloğlu sosyal yardım Twitter yorum

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