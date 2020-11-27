YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Valiyi pazarda gören esnafın şaşkınlığı

Valiyi pazarda gören esnafın şaşkınlığı

ERZURUM HABERLERİ  | 27.11.2020 16:35 | Son Güncelleme

Koronavirüs (Covid-19) denetimi için gittiği halk pazarından alışveriş yapan Erzurum Valisi Okay Memiş’i gören pazar esnafı şaşkınlığını gizleyemeyerek, “İlk defa bir valiyi pazardan alışveriş yaparken gördüm.” dedi.Vali Okay Memiş, Koronavirüs’e karşı tedbiri elden bırakmıyor.

Koronavirüs (Covid-19) denetimi için gittiği halk pazarından alışveriş yapan Erzurum Valisi Okay Memiş’i gören pazar esnafı şaşkınlığını gizleyemeyerek, “İlk defa bir valiyi pazardan alışveriş yaparken gördüm.” dedi.
Vali Okay Memiş, Koronavirüs’e karşı tedbiri elden bırakmıyor. Pandeminin ilk gününden itibaren Vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ve toplu ulaşım araçlarında yaptığı denetimleri artan vakalar sonrası iyice sıklaştıran Vali Memiş, salgınla mücadelede birlikte hareket edilmesine dikkat çekiyor.
Herkesin kurallara harfiyen uyması gerektiğinin altını çizen Memiş, “Alınan tedbirlere hep birlikte uyduğumuzda salgının önüne geçebiliriz.” diyerek vatandaşların salgına karşı daha duyarlı olmasını istiyor.
Halk Pazarını Denetledi
Denetimlerine Palandöken ilçesinde cuma günleri kurulan halk pazarında devam eden Memiş, pazar esnafı ve vatanlarla sohbet etti. Uyarılarını burada da bir kez daha yineleyen Memiş, kurallara uyan vatandaş ve esnafa teşekkür etti.
Pazardaki denetimleri sırasında alışveriş yapmayı da ihmal etmeyen Vali Memiş, meyve, sebze ve balık aldı. Kendisini bir anda karşısında gören bir esnafın “İlk defa bir valiyi pazardan alışveriş yaparken gördüm.” demesine tebessüm ederek cevap veren Memiş, sık sık pazara gittiğini ve en keyifli alışverişlerini de buradan yaptığını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Test yapıyor, ateş ölçüyor, maskesizleri uyarıyor! Hizmet vermeye başladı! Test yapıyor, ateş ölçüyor, maskesizleri uyarıyor! Hizmet vermeye başladı!
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
1/

Erzurum Namaz Vakitleri 27 Kasım Cuma

İmsak
05:38
Sabah
07:06
Öğle
12:08
İkindi
14:37
Akşam
16:59
Yatsı
18:22

Erzurum Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Cuma

Şeker Eczanesi
Palandoken
Tuğra Eczanesi
Yakutiye
Bayramoğlu Eczanesi
Yakutiye
Şenol Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.