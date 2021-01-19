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Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yoğun kar ve çığ uyarısı

19.01.2021 10:11 | Son Güncelleme:
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Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yoğun kar ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yoğun kar ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve kar yağışlı olacak.

Yağışlar Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'un güney ve kuzey bölgelerinde etkisini artıracak.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olacağı tahmin edilen bölgede rüzgar, genellikle güney ve güneybatıdan saatte 40-70 kilometre, yüksek kesimlerde ise saate 70-90 kilometre kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 4, Muş, Bitlis ve Hakkari'de sıfırın altında 1 derece olacak.

Mevcut kar katmanının üzerine yağışların gelmesi ve kuvvetli rüzgar nedeniyle, eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi riski, buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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