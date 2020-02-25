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Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası veteriner hekimleri deprem bölgesinde

VAN HABERLERİ  | 25.02.2020 16:31 | Son Güncelleme

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığından deprem bölgesinde çıkarma.Türk Veteriner Hekimleri Birliği Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Prof.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığından deprem bölgesinde çıkarma.
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Lokman Aslan, “Pazar günü İran’ın Hoy şehri merkezli deprem neticesinde, ilimiz Başkale ilçesi ve köylerinde meydana gelen yıkım ve hasarlar sonucunda şu ana kadar 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş birçok vatandaşımız ise yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah ’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Deprem nedeniyle bölgede ilk belirlemelere göre 193 ahır yıkılmış 1916 hayvan ise ölmüştür. Yaralanan binlerce hayvana ise ulaşılmaya çalışılmaktadır. Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak Türk Veteriner Hekimleri Birliğimizin koordinatörlüğünde oda başkanlığımıza üye veteriner hekimlerimizle birlikte deprem bölgesindeki yaralı hayvanlara ilk günden itibaren yardıma gidilmiş ve yaralı hayvanların tüm tıbbi müdahaleleri ve tedavileri odamız ve üyelerimiz tarafından ücretsiz olarak yapılmaya başlanmıştır” dedi.

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