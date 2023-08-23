Van Büyükşehir Belediyesi 503 öğrenciyi üniversiteli yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla 2017 yılında hizmete açılan Büyükşehir Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2023 yılında da yeni bir rekora imza attı. Özellikle dershaneye gitme imkânı bulamayan öğrencilerin önemli eğitim duraklarından biri olan merkez, 2022-2023 eğitim öğretim yılında 654 öğrenciyi ücretsiz olarak Yükseköğretim Kurumları Sınavına hazırladı.

Yıl boyunca eğitim gören 654 öğrenciden 13’ü tıp, 6’sı hukuk, 6’sı diş hekimliği, 1’i uçak mühendisliği, 25’i mühendislik, 32’si hemşirelik, 25’i kamu yönetimi, 37’si öğretmenlik, 4’ü psikoloji, 12’si sosyal hizmetler, 58’i sağlık bilimleri bölümlerini kazanırken, 284 öğrenci ise Türkiye’deki çeşitli üniversitelere yerleşti.

2023-2024 eğitim öğretim döneminde Büyükşehir Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezine kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için de Semaver Kavşağı Dursun Odabaş Tıp Merkezinin ek poliklinik binasında bulunan merkezde ön kayıt işlemlerine başlandı.

