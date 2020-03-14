Van Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi, İran’da meydana gelen ve Başkale ile Saray ilçelerini etkileyen depremin ardından yapmış olduğu çalışmaları sürdürüyor.

Merkez üssü İran’ın Hoy kenti olan Başkale ve Saray ilçelerinde de can ve mal kaybına yol açan 5.9 büyüklüğündeki depremin ilk anından itibaren sahada çalışmalarını yürüten Van Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Bölgeye giden ekipler ilk etapta AFAD tarafından gönderilen 4 bin 158 çadırı Başkale ve Saray İlçelerindeki 25 mahalleye kurdu. Büyükşehir Belediyesi de vefat eden 10 vatandaş için taziye çadırları kurarken, konteyner kentlerin kurulması içinde çalışmalara başlandı. “Günlük 5 bin kişiye yemek

Depremin ilk gününden itibaren tüm birimleriyle alanda olan Van Büyükşehir Belediyesi depremzedelere ilk günlerde 5 bin kişilik sıcak yemek ikramında bulundu. Alanda çalışan görevli ve gönüllülere de kumanya dağıttı. İtfaiye ekipleri de 7/24 alanda oluşacak yangın ve afetlere karşı hazır bulunurken, 112 Sağlık ve UMKE ekipleri de vatandaşlara sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

“Telef olan hayvanlar toplandı”

Başkale ve Saray ilçesine bağlı mahallelerde 233 ahır yıkılırken, yaklaşık 2 bin hayvan telef oldu. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, enkaz altında kalarak telef olan hayvanların insan sağlığını tehdit etmemesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri telef olan hayvanları bulundukları yerden kamyonlara yükleyerek mahalle dışında kazılan çukurlara kireçleyerek gömdü. “Enkazlar kaldırılıyor”

Depremde hasar gören ahırlar ve telef olan hayvanlar insan sağlığı için biran önce kaldırılırken Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından mahallelerde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından yıkılan ve ağır hasar görmüş evler Büyükşehir Belediyesine ait 15 iş makinesi 25 kamyon ve yüz personelle yıkılmaya başlandı. Toplanan molozlar ise mahalle dışına çıkarılıyor. Bölgedeki vatandaşların geçim kaynağını oluşturulan hayvancılık içinde önlemler alan Van Valiliği ve Tarım Orman Müdürlüğü yetkilileri hayvan sayısına göre depremzedelere çadır ahırlar desteğinde bulundu. Kış şartlarına uygun tasarlanan çadırlar depremzedelerin göstermiş olduğu alanlara kurulurken özelikle yavrulama döneminde olan ve yeni doğmuş kuzularda güvene alındı. Mahallelilere ayrıca hayvancılık destekleri de veriliyor.

“VASKİ çalışmaları depremzedeyi tatlı suya kavuşturdu”

Kanalizasyon, içme suyu hatlarında oluşan sıkıntılarda depremin hemen ardından bölgeye giden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) ekipleri tarafından giderildi. İlk etapta bölgeye tankerlerle su taşıyarak AFAD tarafından bölgeye gönderilen seyyar tuvaletler kuruldu. Yapılan tespitlerin ardından da metrelerce boru kullanarak çadır kentin bulunduğu alana 3 çeşme ile birlikte yine AFAD tarafından gönderilen 3 tuvalet, 2 banyo kurulumu yapıldı. Çeşmeler için su depoları oluşturulurken, sağlıklı su kullanımı içinde klorlama cihazı yerleştirdi. Çalışmalar sonrasında Özpınar, Gelenler, Güvendik, Kaşkol ve Böğrüpek mahallelerindeki su ve kanalizasyon sıkıntılarının tamamı giderildi. “Devletimiz ilk günden bu yana bizimle”

Özpınar Mahallesinde yaşayan 55 yaşındaki Emin Tosun, “Maddi durumu kötü olan bir köyüz. Allah devletimizden milletimizden razı olsun. Depremin ilk gününden bu yana devletimiz tüm imkânlarıyla burada. Sabah, öğle ve akşamları bize sıcak yemek veriliyor. Askerimiz, belediyemiz tüm milletimiz bizimle. Allah herkesten razı olsun” dedi.

Köydeki hasarlı yapılar kaldırılıp enkaz kaldırma çalışmalarına da başlandığını belirten Özpınar Mahallesi Muhtarı Cezmi Aslan “Devletimiz tüm imkânlarıyla depremin ilk gününden bu yana yanımızda. Her sıkıntımıza çok hızlı cevap verdiler. Mahallelilere 3 öğün yemek veriliyor. Hasarlı yapılar yıkılırken enkazlar kaldırılıyor. Hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. İnşallah konteynerlerde kurulunca çok daha rahat edeceğiz” dedi.

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