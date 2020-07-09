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Van Büyükşehir Belediyesi hurda kamyonları arazöze çevirdi

VAN HABERLERİ  | 09.07.2020 11:11 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yıllardır atıl durumda bulunan 3 hurda kamyon, onarımın ardından sulama arazözüne çevrildi.Yaptığı projelerle yediden yetmişe herkesin takdirini toplayan Van Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yıllardır atıl durumda bulunan 3 hurda kamyon, onarımın ardından sulama arazözüne çevrildi.
Yaptığı projelerle yediden yetmişe herkesin takdirini toplayan Van Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Her platformda daire başkanlıklarına öz kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması talimatını veren Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in gayretleri ile birçok proje öz kaynaklarla hayata geçirildi. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, yeşil alan sulamasında kullanılmak üzere arazöz talebinde bulundu. Yaklaşık 1 milyon 300 bin liralık bir maliyet ortaya çıkmasından dolayı alternatif bir yöntem arayan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan ve atıl durumdaki 3 eski hurda kamyonu 92 bin liraya tamir ettirerek belediyeyi 1 milyon 300 bin TL ödemekten kurtardı. Daire başkanlığı tarafından onarılıp üzerine tanker takılarak sulama arazözüne çevrilen kamyonlar; park bahçe, cadde ve refüjleri sulamaya başladı.
Ayrıca bir süre önce Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Van Büyükşehir Belediyesine 13 ton su taşıma kapasiteli arasöz hibe verilirken, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bütçesi ile bu yıl 20 ton su taşıma kapasiteli yeni bir arazöz daha alınacak. Resmi işlemleri tamamlanan aracın en geç 15 gün içinde Van Büyükşehir Belediyesine teslim edileceği belirtildi.

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