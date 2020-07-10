Van Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

Van Büyükşehir Belediyesinin kent merkezindeki sazlık alanlar, durgun sular, kanallar, göl ve göletlerde halk sağlığını tehdit eden kent zararlılarına karşı yapmış olduğu ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, çevre ve insan sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Van Gölü kıyısı başta olmak üzere kentteki bataklık ve sazlık alanlar, özel araçlarla taranıp ilaçlanırken, açık alanlar ise düzenli olarak ULV, mistblower ve biocycle motorlarla ilaçlanıyor. İlaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılıyor.

Yapılan çalışmaları vatandaşlar olumlu karşılarken ilaçlama çalışmalarının il genelinde aralık ayına kadar 7/24 süreceği belirtildi.

