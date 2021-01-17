Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Şırnak ekibini mağlup etti

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, sezonun 12. karşılaşmasında kendi evinde 73 Şırnak Belediyesini 3-0’lık net skorla mağlup ederek ligde 11. galibiyetini aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 8. Grup’ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, liderliğini sürdürüyor. Koçlar Emrah Eker ve Necip Arman yönetiminde maça çıkan kırmızı siyahlılar, sezonun 12. hafta müsabakasında kendi sahasında 73 Şırnak Belediyesi Kadın Voleybol Takımını konuk etti. Aldığı üst üste başarılı sonuçlarla karşılaşmaya tam moralli çıkan Vanlı kızlar, zorlu geçen ilk seti 25-21 kazandı. İkinci sette biraz daha kontrollü bir oyun ortaya koyan filenin Vanlı sultanları 25-19’luk skorla durumu 2-0 yaptı. Son sette de rahat bir mücadele sergileyen Van ekibi, 25-18’lik skorla parkeden 3-0’la ayrıldı.

Ligde 11 galibiyet 1 mağlubiyetle yoluna devam eden Vanlı kızlar, liderliğini sürdürüyor.

