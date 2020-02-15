Van Büyükşehir Belediyesi okulları eğitime hazırlıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle bir haftadır eğitime ara verilen okulların bahçelerini kardan temizliyor.

Bir haftalık tatilin ardından pazartesi günü eğitim öğretime başlayacak olan okullarda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için yoğun bir çalışma ortaya koyan Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kent merkezinde bulunan birçok okulda kar temizleme çalışması yaptı. Sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu devam eden çalışmalarla Atatürk Anadolu Lisesi, Türkiye Pakistan Dostluk Anadolu Lisesi, Selahaddini Eyyubi İMKB Anadolu Lisesi, Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi, İkinisan İlkokulu, Hacı Ali Akıncı İlk ve Ortaokulu ile İstasyon İlkokulu gibi onlarca okulun bahçesi kardan arındırılırken, geriye kalan okullarda ise çalışmalar devam ediyor.

Ayrıca okulların çatılarında oluşan ve tehlike arz eden buz sarkıtları da İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce temizleniyor.

