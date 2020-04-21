Van Büyükşehir Belediyesi personelinden kan bağışı

Van Büyükşehir Belediyesi personeli, “Bir Ünite Kan, Kızılaya Can” kampanyasına destek vererek kan bağışında bulundu.

Korona virüs salgını ve Ramazan ayı öncesi kan bağışlarında yaşanan düşüş nedeniyle Türk Kızılayı tarafından başlatılan kan bağış kampanyası devam ediyor. Bu kapsamda Türk Kızılay Güneydoğu Bölge Kan Merkezi kan bağış tırı, Van Büyükşehir Belediyesi önünde kan bağışı kabul etmeye başladı. Belediye personelinin yoğun ilgi gösterdiği kan bağış kampanyasında bağışçılar önce form doldurdu. Ardından ateşleri ölçülerek kan değerlerine bakıldı. Sosyal mesafenin korunduğu kan bağış kampanyasında bağış tırına en fazla ikişer kişi alındı.

Bu süreçte yapılan kan bağışının önemli olduğunu belirten Kızılay yetkilileri, Van Büyükşehir Belediyesi personeline kan bağışına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

