Van Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 22 otobüs hizmete başladı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin ulaşım sorununa yönelik alımı yapılan 22 adet otobüs, hizmete başladı. Cumhuriyet Caddesi Park AVM yanında düzenlenen otobüs tanıtım töreninde konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, belediye olarak bir taraftan ileri biyolojik arıtma tesisini bitirmeye çalışırken, bir taraftan vahşi depolama sistemine son verip çöpten belediyeye gelir elde etmeye çalıştıklarını, bir taraftan da kentin en önde gelen ulaşım sorununa el attıklarını söyledi. Kentin ulaşım sorunun daha önce kent tanışma konseyinde detaylı bir şekilde tartışıldığını dile getiren Vali Bilmez, “Bizler ilk iş olarak araç filomuzu güçlendirmek için yola koyulduk. Bugün burada 18 adet engellilere uyumlu, alçak tabanlı, 25 oturağı olan 41 yolcu kapasiteli araçlarımız halkımızın hizmetinde olacaktır. Ayrıca 4 adet daha araç aldık. Bunlar şehirlerarası yolcu taşıma kapasitesi standardında olup, Kapıköy Sınır Kapısı ile Van merkez arasında, turistlerin daha sağlıklı taşınması için hizmet verecektir. Bunların dışında 10 aracın daha alımı gerçekleştirildi ancak piyasada araç bulunmadığı için teslimatı mart ayında yapılacaktır” dedi. Alınan araçların tümünün belediyenin öz gelirleriyle alındığına vurgu yapan Vali Bilmez, “Bu araçların hepsi belediyemizin öz gelirleriyle alındı. Bu araçlar için herhangi bir bankaya, kuruma veya bir firmaya borçlanmamız söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

“Ulaşım akıllı kavşaklarla rahatlayacak”

Ulaşım ve işsizlik sorununun kentin en önde gelen iki sorunu olduğunu belirten Vali Bilmez, “İlk sorunu pey der pey zamanla daha ciddi anlamda çözeceğiz. Bunun yanında akıllı kavşaklar projemiz var. Arkadaşlar üzerinde çalışıyorlar ve inşallah kısa zamanda onu da devreye sokacağız. Yoğunluğa göre kendini ayarlayabilen, yol verebilen, merkezde yönetilebilen akıllı kavşak sistemine geçtiğimiz de yoğunluğumuz da ciddi bir şekilde azalacak. Bütün bu çalışmalarda destek olan mesai arkadaşlarıma ve Van halkına teşekkür ediyorum. Bu araçların kazasız, belasız bir şekilde toplu taşımada hizmet edeceklerdir. Kentimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Piyasada belediyenin eleman aldığına dair söylentilerin doğru olmadığına da değinen Vali Bilmez, “Bu otobüsleri kullanılacak ‘E’ sınıfı ehliyete sahip 65 kişi alınacak. Bunun için ilana çıkıldı. Zaten başvurular sona erdi. 5 binin üzerinde müracaat söz konusu. Bunların arasında şartları uygun olanlar şeffaf bir şekilde yine belirlenecektir. Bunun dışında belediyeye herhangi bir personel alımı söz konusu değildir. Piyasada aracı olanlara itibar edilmemesini rica ediyoruz” dedi.

İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından yapılan duanın ardından kurdele kesimi yapan Vali Bilmez ve beraberindekiler otobüsleri gezdi.

