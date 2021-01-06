YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele çalışmalarına başladı

Van Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele çalışmalarına başladı

VAN HABERLERİ  | 06.01.2021 13:10 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.Van Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaz aylarında vatandaşların korkulu rüyası haline gelen sivrisinek, karasinek ve diğer hastalık yayıcı vektörlerle etkin şekilde mücadele etmek için çalışmalarının startını verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.
Van Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaz aylarında vatandaşların korkulu rüyası haline gelen sivrisinek, karasinek ve diğer hastalık yayıcı vektörlerle etkin şekilde mücadele etmek için çalışmalarının startını verdi. Vektörle mücadele konusunda vatandaşlardan da destek isteyen Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri; Cumhuriyet, Kazım Karabekir, İskele, Sıhke ve Zübeyde Hanım caddelerinde esnaf ve vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.
Hazırlanan broşürlerde vektörlerle mücadele konusunda sivrisineklerin, göletler, bataklıklar, su havzaları, doğal çukurlarda biriken yağmur suları, sulama kanaları, su kuyuları, inşaat temeli için açılan çukurlar, su varilleri, eski otomobil lastikleri, fosseptik çukurları, saksılar ve gelişi güzel bahçelere konulan kaplarda çoğalabileceklerine değinildi.
Ayrıca alınacak çok küçük önlemlerle de Van Büyükşehir Belediyesinin başlatmış olduğu vektörle mücadele çalışmalarına büyük destek olunacağı belirtildi.
Vektörle mücadelede alınacak erken önlemlerin çoğalmanın önüne geçeceğini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, vektörle mücadelenin geniş kapsamlı bir mücadele olduğunu söyledi. Allahverdi, “Problemi kaynağından çözmek için bu yıl çalışmalarımıza vatandaşlarımızla birlikte başladık. Bu doğrultuda vektörle mücadele için hazırladığımız broşürlerimizi ekiplerimizle birlikte esnaf ve vatandaşlarımıza dağıtık. Vatandaşımızın bahçesinde, evinin önünde alacağı küçük bir önlem bizim bu mücadelemize çok büyük destek verecektir” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

Van Namaz Vakitleri 6 Ocak Çarşamba

İmsak
05:50
Sabah
07:17
Öğle
12:17
İkindi
14:46
Akşam
17:07
Yatsı
18:29

Van Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Çarşamba

Bakır Eczanesi
Ipekyolu
Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Emek Eczanesi
Ipekyolu
Bölge Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.