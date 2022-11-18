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Van Büyükşehir Belediyesinden 235 okula kütüphane

18.11.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlattığı çalışmalarla 115 okulun kütüphanesi tamamlanırken, 120 okulda ise çalışmalar sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden 235 okula kütüphane

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın öncülüğünde eğitime yönelik başlatılan destekler sürüyor. ’Kitap Van’, ‘Etüt Van’, sürekli eğitim merkezleri, okullara kütüphane kazandırılması ve öğretmen odalarının yenilenmesi gibi projelerle eğitime destek sağlayan Van Büyükşehir Belediyesi, örnek bir çalışmaya daha imza atıyor.

Kentin eğitim kalitesini artırmak ve öğrencilerin daha rahat kitaplara ulaşmasını sağlamak için 235 okula daha kütüphane kazandırılıyor. Özellikle kentin dezavantajlı bölgelerinde bulunan ve kütüphanesi olmayan ilkokul, ortaokul ve liseye sıfırdan kurulan kütüphaneler baştan aşağı donatılarak öğrencilerin hizmetine sunulacak.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca farklı bir konseptte dizayn edilen kütüphanelerde, sandalye, masa, kitaplık, dolap, perde, boya, parke, halı ve kitaplar yer alıyor.

Gençlere ve çocuklara kitap okumayı sevdirecek zengin içerikli kütüphanelerin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

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