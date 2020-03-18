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Van Büyükşehir Belediyesinden dezenfekte çalışması

VAN HABERLERİ  | 18.03.2020 11:39 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi korona virüs önlemleri kapsamında Gevaş ilçesinde dezenfekte çalışması yaptı.Tüm dünyada tedirginliğe neden olan korona virüs salgınına karşı Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki tedbirlerini en üst seviyeye çıkarttı.

Van Büyükşehir Belediyesi korona virüs önlemleri kapsamında Gevaş ilçesinde dezenfekte çalışması yaptı.
Tüm dünyada tedirginliğe neden olan korona virüs salgınına karşı Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki tedbirlerini en üst seviyeye çıkarttı. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesine bağlı ekipler Gevaş ilçesinde dezenfektan çalışması yaptı. İlçedeki devlet hastanesi, okullar, pansiyonlar, adliye, camiler, kaymakamlık, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı ve kamu kuruluşları ekipler tarafından titizlikle dezenfekte edildi.
Çalışmaların halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda titizlikle sürdürüleceğini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, "Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatları doğrultusunda toplu yaşamın olduğu tüm noktalarda en üst seviyelerde tedbirlerimizi alıyoruz. Halkımızın bu konuda hiçbir çekincesi olmasın. Bizler tüm birimlerimiz olarak 7/24 vazifemizin başındayız. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen dezenfektan çalışmaları kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşları, toplu taşıma araçları, ibadethaneler ve toplu yaşam alanlarında rutin olarak devam etmektedir.

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