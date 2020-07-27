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Van Büyükşehir Belediyesinden engelli gence bayram sürprizi

VAN HABERLERİ  | 27.07.2020 16:01 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, bayramda dışarı çıkmak isteyen 25 yaşındaki Onur Bozdemir’e tekerlekli sandalye hediye etti.Engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarını sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, engelli Onur Bozdemir’in tekerlekli sandalye talebine duyarsız kalmadı.

Van Büyükşehir Belediyesi, bayramda dışarı çıkmak isteyen 25 yaşındaki Onur Bozdemir’e tekerlekli sandalye hediye etti.
Engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarını sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, engelli Onur Bozdemir’in tekerlekli sandalye talebine duyarsız kalmadı. 2 yıl önce geçirdiği kaza sonucu boyundan aşağısı felçli kalan Adnan Menderes Üniversitesi 4. sınıf öğrencisi Onur Bozdemir, ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeye kavuştu. 17 Temmuz’da gelen talebe kısa sürede karşılık veren Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, engelli gencin tekerlekli sandalyesini Selimbey Mahallesi’ndeki evine ulaştırdı.
Sandalyeyi teslim alan baba Adnan Bozdemir, bayram öncesinde büyük sevinç yaşadıklarını söyledi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e de teşekkür eden baba Bozdemir, “Oğlumun il dışında tedavisi sürüyordu. Kısa bir süre önce Van’a geldik. Tekerlekli sandalyemiz olmadığı için sıkıntı yaşıyorduk. Kısa bir süre önce Van Büyükşehir Belediyesine başvurduk. Sağ olsunlar talebimize olumlu karşılık verdiler. Bayram öncesinde sandalyemiz elimize ulaştı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

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