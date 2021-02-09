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Van Büyükşehir Belediyesinden kursiyerlere yangın ve deprem eğitimi

09.02.2021 13:44 | Son Güncelleme:
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Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca el sanatları ve kilim atölyelerinde bulunan kursiyer ve personellere yangın ve deprem eğitimi verildi.Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşların personellerine yönelik eğitimlerini sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca el sanatları ve kilim atölyelerinde bulunan kursiyer ve personellere yangın ve deprem eğitimi verildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşların personellerine yönelik eğitimlerini sürdürüyor. İtfaiye Grup Amirliğine bağlı uzman eğitimci itfaiye erleri, Büyükşehir Belediyesi Mavi Kent A.Ş. bünyesinde bulunan el sanatları ve kilim atölyelerinde bulunan kursiyer ve personellerine uygulamalı yangın söndürme eğitimi verdi.
Eğitimde kursiyerlere olası yanma ve yangın bilgisi, yangın çeşitleri, yangın söndürme ile yönetmeleri, doğal afetlerde yapılması gerekenler konusun da bilgiler aktarılırken, yangın ve deprem konuları da uygulamalı olarak anlatıldı.
İtfaiye ekipleri tarafından düzenlenen eğitimlerin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

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