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Van Büyükşehir Belediyesinden maske üretimi

VAN HABERLERİ  | 04.04.2020 17:08 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında maske üretimine başladı.Dünyayı etkisi altına alan salgınla etkin mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi, her alanda çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında maske üretimine başladı.
Dünyayı etkisi altına alan salgınla etkin mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi, her alanda çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Makine İkmal ve Onarım Daire Başkanlığı bünyesindeki oto döşeme atölyesi terzihaneye çevrilerek maske üretimine başlandı. Burada üretilen tek kullanımlık koruyucu maskeler daha çok kurum içerisindeki ihtiyacı karşılayacak.
Hijyen kurallarına uygun olarak üretilen maskeler özenle paketlenerek kullanıma hazır hale getirilirken, talep doğrultusunda üretim kapasitesinin de artırılabileceği bildirildi.

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