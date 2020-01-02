Van Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı

Van Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde öğrencilere sınav haftasında sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışıyla uyguladığı mobil çorba hizmeti devam ediyor. YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çarşı merkezinde Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanlığına bağlı aşevinde hazırlanıp sabahın erken saatlerinde ekmek ile birlikte verilen çorbalar, vatandaşın içini ısıtmaya devam ediyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde de final sınavları haftası nedeniyle öğrencilere sıcak çorba dağıtımına başladı. Sınav öncesi Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ikram edilen sıcak çorbalar, öğrenciler tarafından da takdirle karşılandı.

Mobil araçtan ikram edilen sıcak çorbalardan alan öğrenciler, bu güzel hizmet için Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e teşekkür ettiler.

