Van Büyükşehir Belediyesinden yeni kavşak çalışması

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Şerefiye Caddesi’nde yapılacak olan kavşak çalışması öncesinde alanda incelemelerde bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatmak ve caddenin trafik yükünü azaltmak amacıyla Şerefiye Caddesi Çohaz Petrol karşısında kavşak çalışması yapmayı planlıyor. Çalışma alanında incelemelerde bulunan Vali Bilmez, burada yapılacak olan kamulaştırma sonrası çalışmaların başlayacağını söyledi.

Bir süre alanda gezerek vatandaşların da fikrini alan Vali Bilmez’e Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman, Genel Sekreter Yardımcısı ve Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Halil İbrahim Ateş, başkan danışmanları Doç. Dr. Mucip Tapan ile Emre Güray da eşlik etti.

Daha önce Şerefiye Caddesi’nde bölünmüş yol çalışması yapan Van Büyükşehir Belediyesi, şimdi ise Çohaz Petrol karşısında kavşak çalışması yaparak caddeye ayrı bir değer katacak. Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmaların alanda gerçekleştirilecek kamulaştırma sonrası başlanarak yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

