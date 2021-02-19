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Van Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesi yeni yerinde hizmete başladı

19.02.2021 13:41 | Son Güncelleme:
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Van Büyükşehir Belediyesinin sağlık hizmetleri için il dışından gelen vatandaşlara ücretsiz konaklama hizmeti veren refakatçi misafirhanesi yeni yerinde hizmet vermeye başladı.Van Büyükşehir Belediyesinin, çevre şehir ve ilçelerden kentte tedavi amacıyla gelen hasta yakınları için iki yıl önce oluşturduğu ücretsiz refakatçi misafirhanesi, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatları doğrultusunda yeni yerine taşındı.

Van Büyükşehir Belediyesinin sağlık hizmetleri için il dışından gelen vatandaşlara ücretsiz konaklama hizmeti veren refakatçi misafirhanesi yeni yerinde hizmet vermeye başladı.
Van Büyükşehir Belediyesinin, çevre şehir ve ilçelerden kentte tedavi amacıyla gelen hasta yakınları için iki yıl önce oluşturduğu ücretsiz refakatçi misafirhanesi, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatları doğrultusunda yeni yerine taşındı. Sıhke Caddesi’nde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından işletilen beş katlı misafirhane, 32 odasıyla konuklarına otel konforunda hizmet veriyor. 80 kişilik yatak kapasitesine sahip misafirhanede 5, 4, 3 kişilik oda, çift yataklı oda, aile odaları ve tek kişilik odalar bulunuyor. Odaların tümünde aynalı gardırop, buzdolabı, televizyon, telefon, komodin, lavabo, klozet ve duşa kabini yer alıyor. Ayrıca misafirhanede konaklayanlara 3 çeşit akşam yemeği de ikram ediliyor.
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden hasta kızının tedavisi için Van’a geldiğini belirten Erdal Atay, “Maddi durumumuz iyi olmadığından konaklama için otele gidemiyorduk. Tedavi gördüğümüz hastaneden doktor ve hemşirelerin bize verdiği bilgi doğrultusunda misafirhaneye başvurduk. Başvurumuzun hemen ardından misafirhaneye kızımla yerleştik. 3 gündür burada kalıyoruz. Misafirhane otel konforunda, her şey çok güzel ve hijyenik. Akşam yemeklerinden de faydalanıyoruz. Allah devletimizden razı olsun” dedi.
Tedavisi için Iğdır’dan gelen Nuriye Polat ise “Burası benim için çok uygun bir yer. Hem güvenli hem hijyenik. Hiçbir sıkıntım yok. Allah yapanlardan razı olsun. Van Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Akkuş da, yeni misafirhanede incelemelerde bulunarak misafirhane yetkilisi Engelli Şube Müdürü Sibel Çıtakgül’den bilgi aldı.
Yeni misafirhanenin konum olarak çok iyi bir yerde bulunduğunu kaydeden Akkuş, “Valimizin talimatları doğrultusunda buraya taşındık. Eski yerimiz taleplere karşılık veremiyordu. Bu nedenle fiziki anlamda sıkıntılar yaşıyorduk. Yaptığımız çalışma sonucunda daha önce otel olarak kullanılan bu yeri kiraladık. Şimdi misafirlerimize otel kalitesinde hizmet veriyoruz. Konaklayan misafirlerimizden çok olumlu dönüşler aldık. Van Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman halk odaklı hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Misafirhanede bulunan konuklarla da bir araya gelen Akkuş, bir süre onlarla sohbet edip görüş ve önerilerini de dinledi.

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